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Beşiktaş isyan etmişti! Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e TFF'den büyük ceza

Beşiktaş isyan etmişti! Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e TFF'den büyük ceza

TFF'nin, derbinin hakemi Arda Kardeşler'i uzun bir süre dinlendirme kararı aldığı konuşuluyor. Maçta verdiği tartışmalı kararlarla derbinin önüne geçtiği söylenen Arda Kardeşler'in en az devre arasına kadar dinlendirileceği iddia edildi.

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Galatasaray-Beşiktaş maçında verdiği kararlarla siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken Arda Kardeşler'in akıbeti belli oldu. Mynet'te yer alan habere göre TFF, Beşiktaş'ın isyanını haklı buldu ve Arda Kardeşler'i kızağa çekme kararı aldı.

Verdiği kararlarla maçın kaderini değiştirdiği öne sürülen Arda Kardeşler için TFF'den ilk hamle geldi. İddiaya göre; Arda Kardeşler'e devre arasına kadar bir daha maç verilmeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'a vermediği iddia edilen kırmızı kartlarla maçın seyrini değiştirdiği Beşiktaş tarafından ifade edilen Arda Kardeşler'in ayrıca tüm takdir haklarını yine Galatasaray'dan yana kullandığı iddia edilmişti.

Beşiktaş, derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için, "Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!" demişti. Dün kulüpten yapılan açıklamada "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!" ifadeleri de yer almıştı.

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