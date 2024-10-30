Asgari ücret için patronlardan ilk kez net rakam geldi Dilek Güngör paylaştı

Milyonlarca çalışan yeni yılda yapılacak asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ederken, patron tarafından ilk kez rakam geldi. Yazar Dilek Güngör, patronların asgari ücret için 22-23 bin lira düşündüğünü yazdı.

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Asgari ücretin yeni yılda kaç lira olacağı merak konusu oldu. Hükümet orta vadeli programda enflasyon hedefleri için asgari ücretin yüzde 25'i aşmamasını hedefliyor. Hayat pahalılığı ile ezilen asgari ücretli çalışanlar ise çok daha yüksek oranda artış bekliyor.

Peki işveren ne diyor? Sabah yazarı Dilek Güngör, biri tekstilci, diğeri makineci, öteki restorancı olmak üzere patronlarla görüştü ve asgari ücrete ilişkin önerdikleri rakamı köşe yazısına taşıdı:

"Onların ağırlıklı görüşü asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Asgari ücretin 2024 yılındaki gibi artırılması, yüzde 45'e yakın oranda yükseltilmesi durumunda birçok fabrikanın ya yurtdışına çıkacağını ya da küçüleceğini söylüyorlar. Yüksek işçi maliyetleri nedeniyle rekabet edemedikleri ülkelerin ihracat pazarlarını tamamen ele geçireceğinden bahsediyorlar. Baktığınızda, haklılık payları da var. Çoğu yerde 'filanca fabrikasını Romanya'ya taşıdı, Bulgaristan'a götürdü' diye duyuyorsunuzdur. Hakikaten de rakamlar gösteriyor.

Türkiye'de asgari ücret Avrupa'daki bazı ülkelerin üzerinde… Misal, bizde şu anda kurdan dolayı 500 dolar civarındaki ücret Macaristan'da daha düşük. Romanya'da 450 dolar, Bulgaristan'da 398 dolar, Rusya'da 180 dolar civarında. Türkiye'de asgari ücret Latin Amerika ve Asya ülkelerinin birçoğunun neredeyse iki katı… Hal böyle olunca da bizim Türk patronlar fabrikayı yurtdışına taşımanın maliyetlerini düşüreceğini düşünüyor. Hizmet sektörü gibi emek yoğun işletme sahipleri de en önemli maliyet kalemlerinden biri ücret giderleri olduğu için işçi ücretine yapılacak her zammı 'yol, su, elektrik' olarak üretilen ürüne yansıtmayı düşünüyor.

Açıkçası asgari ücret meselesi "40 katır mı, 40 satır mı?" hali…