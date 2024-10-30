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"Ekrem İmamoğlu'ndaki değişikliği fark ettiniz mi?" diye soran Fatih Portakal'dan bomba CHP kulisi

"Ekrem İmamoğlu'ndaki değişikliği fark ettiniz mi?" diye soran Fatih Portakal'dan bomba CHP kulisi

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP içerisinde huzursuzluk olduğunu iddia ederek "Bir lider değişimi olursa hiç şaşırmayın' ifadelerini kullandı.

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"Ekrem İmamoğlu ne yapıyor? Son dönemdeki açıklamalarına baktığımızda, adeta kolları sıvamış gibi görünüyor." ifadelerini kullanan Portakal, kulis bilgisi paylaştı. Portakal, İmamoğlu'ndaki değişime de dikkat çekti ve şunları kaydetti:

Ekrem İmamoğlu'nu izlerken son görüntülerinde bir değişiklik fark ettiniz mi? Estetik gibi bir şey...Saç ektirme ya da doldurma gibi bir hazırlık mı var acaba? Aynı şekilde, Özgür Özel de gözlüklerini çıkararak bir şeyler yaptı ya.

"Lider değiştirirse şaşırmayın"

Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi içinde rahatsız olan kesimler var ve bu da Ankara’da sıkça konuşuluyor. Ana muhalefet partisi olağanüstü bir kongreye gider ve lider değişimi olursa, şaşırmayın derim.

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