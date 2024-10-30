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Pendik'te vahşet! Kız arkadaşını döverek bayılttı sonra...

Pendik'te vahşet! Kız arkadaşını döverek bayılttı sonra...

Pendik'te birlikte eğlence mekanına gittikten sonra eve dönen sevgili çift arasında tartışma çıktı. T.Y. döverek bayılttığı kız arkadaşını bıçakla öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı. Öte yandan çiftin kıskançlık nedeniyle tartıştığı öne sürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'nde D.Ş'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli T.Y'yi yakaladı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, D.Ş'nin, Bursa'dan İstanbul'a akrabası olan şüpheli T.Y'nin yanına geldiği, ikilinin bir süre sonra gece eğlenmek için alkollü bir mekana gittikleri tespit edildi.

Eğlenceden sonra eve gelen çiftin tartışmaya başladığı, T.Y'nin kız arkadaşı D.Ş'yi (18) darp ettiği, bayılması üzerine bıçakla ölümüne sebebiyet verdiği anlaşıldı. Çiftin kıskançlık nedeniyle tartıştığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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