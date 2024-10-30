İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

Celal Şengör PKK gerçeğini canlı yayında açıkladı: O harita ile birebir örtüşüyor

Dolar ve Euro ne kadar? Günün ilk rakamları alış-satış...

Asgari ücret için patronlardan ilk kez net rakam geldi Dilek Güngör paylaştı

Jandarma Narin Güran için üfürükçüye gitti iddiasıyla ilgili valilikten açıklama

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan’daki 13 cami ve kiliseye saldırı düzenledi

İsrail ordusu için bu ay kara Ekim oldu kaybedilen İsrailli polis ve asker sayısı