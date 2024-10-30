Celal Şengör PKK gerçeğini canlı yayında açıkladı: O harita ile birebir örtüşüyor

Jeolog ve Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Amerika ve İsrail'in bölgedeki asıl amacını açıkladı. Konuk olduğu Ekol TV'de Doğu Anadolu'daki su havzalarına dikkat çeken Şengör, "Eğer sen Doğu Anadolu'yu ele geçirirsen Ortadoğu'da istediğini yaparsın. Dicle ve Fırat’ın su topladıkları alan bugün karşımıza zırt pırt çıkartılan o harita ile birebir örtüşüyor. Maksat su. " dedi.

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Ekol TV’nin sevilen programlarından olan ve Candaş Tolga Işık’ın sunduğu Az Önce Konuştum’un konuğu Prof. Dr. Celal Şengör oldu.

Prof. Dr. Celal Şengör programda Cumhuriyet Bayramı başta olmak üzere gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“DOĞU ANADOLU’YU ELE GEÇİRİRSEN ORTADOĞU’DA İSTEDİĞİNİ YAPARSIN”

Prof. Dr. Celal Şengör, “PKK'yı Abdullah Öcalan yönetmedi hiçbir zaman. Yönetmiyordu da. Bugün de yönetemez. Bu çeteyi idare eden Amerika. Amerika isterse anında yok olur PKK. Ama Amerika istemez, Amerika'nın hedefleri var. Hiç kimsenin düşünmediği bir sorun var ortada. Ortadoğu'nun bütün suyu Doğu Anadolu'dan geliyor. Eğer sen Doğu Anadolu'yu ele geçirirsen Ortadoğu'da istediğini yaparsın. Dicle ve Fırat’ın su topladıkları alan bugün karşımıza zırt pırt çıkartılan o harita ile birebir örtüşüyor. Maksat su. Bugün hiç kimse sana gelip ‘ben senin düşmanınım’ demiyor. ‘Dostunum’ diyor. Sonra gelip sana arkandan hançerliyor" sözleriyle ABD ve İsrail'in bölgedeki amaçlarıyla ilgili yorumlarını aktardı.

"AKSİ TAKDİRDE ORTADOĞU'DA YAŞAYAMAZLAR"

Kendine şu soruyu soracaksın: ‘Bende ne var, bunu kim ister?’ Cevap: ‘Sende su var, bunu isteyen de Amerika ve İsrail.’ Aksi takdirde Ortadoğu’da yaşayamazlar. Bu suya el koymak lazım. Bunun örneği var mı tarihte? Elbette var. İngilizler petrol için İran ile sözüm ona iş birliği yapmışlardır. Anglo-Iranian Petrolium Company diye bir şirket kurulmuştur. Bugünkü BP’nin atasıdır. Bu şirketin 3 jeologu 20 yıl Zagros dağlarını bizim sınırımıza kadar haritalamışlardır. Nerede petrol potansiyeli var ortaya çıkmıştır. Biz Lozan’da güney sınırımızı niye kesinleştiremedik? Çünkü İngiliz hayır diyordu. Unutma ki Kerkük ve Musul, Misak-ı Milli sınırları dahilindeydi. İngiliz onu vermek niyetinde değildi” ifadelerini kullanarak günümüzde yaşanan sorunları, tarihsel ve jeopolitik gerekçelerini değerlendirdi.