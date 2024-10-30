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Özgür Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki

Özgür Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki

PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin ilk açıklama geldi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden gözaltına alınması sonrası yaptığı açıklamada, "Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası olur ne teslim oluruz" dedi. Özel, Ahmet Özer hakkında iddiaların temelsiz olduğunu savundu.

Özel, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum.  Yıllarca kamuda ve akademi de üst düzey görevlerde bulunmuş,  daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız,  iddialar ise temelsizdir.  Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir.  Çirkin oyunu büyük kumpası görüyoruz  ne parçası oluruz ne size teslim oluruz" ifadesini kullandı. 

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