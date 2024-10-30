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Hyundai, yeni elektrikli SUV modeli IONIQ 9'un tasarım çizimlerini tanıttı

Hyundai, yeni elektrikli SUV modeli IONIQ 9'un tasarım çizimlerini tanıttı

Hyundai, tamamen elektrikli IONIQ model serisinin yeni üyesi olan IONIQ 9'un ilk çizimlerini paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kasımda gerçekleştirilecek dünya prömiyerinde tüm detayları açıklanacak olan IONIQ 9, aerodinamik performans ve estetik tasarımıyla dikkati çekiyor. Üç sıralı oturma alanıyla uzun yolculuklara uygun olarak geliştirilen araç, geniş iç mekan ve üstün sürüş konforu sunmayı amaçlıyor.

Model adındaki "9" rakamıyla büyük SUV segmentindeki yerini belirten IONIQ 9, Hyundai'nin büyük SUV sınıfındaki ilk elektrikli aracı olma özelliğini taşıyor. Araç, Hyundai Motor Grubu'nun Electric-Global Modular Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilirken aynı zamanda IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleriyle başlayan elektrikli mobilite hamlesini daha ileri taşımayı hedefliyor.

IONIQ 9'un "aeroestetik" olarak tanımlanan tasarımı, teknelerden esinlenen geniş iç mekan ve tek eğimli tavan çizgisi gibi özelliklerle aerodinamik performansı ve estetiği buluşturuyor. Özellikle aracın yan yüzeyindeki çizgiler, Kore'nin geleneksel kıyafeti Hanbok'un çapraz hatlarını andırıyor. Ayrıca Hyundai'nin imza niteliğindeki "parametrik pikseller" aydınlatma sistemi ön farlarda kullanılırken, çok kollu jant tasarımı da aracın dinamik yapısıyla uyumlu bir görünüm sunuyor.

IONIQ 9'un tanıtımı, Hyundai'nin kısa süre önce ürettiği 100 milyonuncu araçla aynı döneme denk geliyor. Markanın elektrikli araç stratejisindeki kararlılığını ortaya koyan bu adımla Hyundai, 2030'a kadar 21 yeni elektrikli model geliştirmeyi ve yıllık 2 milyon elektrikli araç satışı hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.

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