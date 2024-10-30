Aras Kargo, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101'inci yılı anısına 'Cumhuriyet Ormanı' kuracak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo Spor Kulübü'nün 26 Ekim'de kendi sahasında oynadığı maçı izlemeye gelen her taraftar için fidan bağışında bulunuldu. Bağışlanan bu fidanlar ile Aras Kargo Cumhuriyet Ormanı projesi hayata geçirilecek.

Fidanlar, Aras Kargo’nun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Ege Orman Vakfı işbirliğiyle İzmir'de dikilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, Aras Kargo olarak, 'Yarına Taşıyoruz' mottosuyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

En önemli miras olan Cumhuriyet'in köklerini yarınlara taşıdıklarını aktaran Ayyarkın, şunları kaydetti:

'Topluma, çevreye ve ekonomiye olan katkımızı artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefiyle sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüne de inanarak geçtiğimiz sene, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında, Türk sporuna desteklerimizi artırmak için kurduğumuz Aras Kargo Spor Kulübü'müz ile bu yıl bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. Kulübümüzün 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen heyecanlı karşılaşmasına katılan tüm taraftarlarımız adına o günün anısına birer fidan bağışında bulunduk, Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını taraftarlarımızla beraber kutladık. Ege Orman Vakfı ile birlikte dikeceğimiz fidanlar ile 'Aras Kargo Cumhuriyet Ormanı' kuracak, Cumhuriyetimizin köklerini bu ormanımızla geleceğe taşıyacağız.”

Cumhuriyet Bayramı taraftarlarla birlikte kutlandı

Ayrıca, maç günü Aras Kargo Spor Kulübü oyuncuları Cumhuriyet Bayramı’na özel forma giyerek sahaya çıktı. Maçı izlemeye gelen taraftarlara ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak biletlerde yüzde 75 indirim uyguladı. Bu sayede, daha fazla taraftarın maça erişebilmesi sağlandı. Cumhuriyet Bayramı taraftarlarla ve oyuncularla birlikte kutlandı.