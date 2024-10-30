Ekrem İmamoğlu terörden gözaltına alınan Başkan Ahmet Özer'e destek çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek çıktı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedildi.

Soruşturmanın detayları

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez görüşme yaptığı belirlendi.

Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirildi.

Gözaltına alınan Ahmet Özer'e CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan jet hızıyla destek açıklaması geldi.

"KIYMETLİ BİR BİLİM İNSANI..."

Ekrem İmamoğlu Ahmet Özer için süreci titizlikle takip ettiğini belirterek sosyal medya hesabından, "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı." açıklamasını yaptı.

DEM PARTİ VE CHP'NİN ORTAK ADAYIYDI

2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.