Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'Türkiye Kart' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı. Toplu taşımada tek kart döneminin yıl sonuna kadar 18 ilde başlaması hedefleniyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart’ın yaygınlaştırılarak toplu taşımada tek kart dönemine geçileceğini açıkladı.

Türkiye Kart sistemini bu yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, “PTT’nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye’de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek” dedi.

Türkiye Kart fiyatı ne kadar olacak? Türkiye Kart nereden alınacak?

Bakan Uraloğlu, Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların PTT iş yerlerinden uygun fiyatlarla bu karta sahip olabileceğini söylemişti. Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız, şemasız kart için 40 TL, debit ve prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.