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Taksideki kadın yolculara silah gösteren zanlılar yakalandı

Taksideki kadın yolculara silah gösteren zanlılar yakalandı

Kağıthane'de, taksi içerisindeki kadın yolculara başka bir araçtan silah gösteren 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmanpaşa Caddesi'nde ilerleyen taksinin içerisindeki kadın yolculara başka bir araçta bulunan kişiler tarafından silah gösterildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce, cadde üzerinde yapılan kontrol sırasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Osmanpaşa Caddesi'nde durduruldu. Araçtaki K.Ş.(19), M.B.(19) ve T.Ö.(19) gözaltına alınırken, yapılan aramada faturası olan havalı tabanca (Airsoft) tabanca ele geçirildi.

İhbarı yapan kişinin şikayetçi olmaması üzerine 3 kişi serbest bırakıldı.

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