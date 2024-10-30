İYİ Parti lideri Dervişoğlu ip fırlattığı Bahçeli ile neden tokalaştığını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Öcalan çıkışı nedeniyle kürsüden ip atarak tepki gösterdiği MHP lideri Bahçeli ile Anıtkabir töreninde tokalaşamasıyla ilgili konuştu. Dervişoğlu, "Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım." dedi.

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Abdullah Öcalan’ı Meclis’e gelerek DEM grubunda PKK’yı dağıtmasını açıklamaya çağıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, yağlı urgan fırlatan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bahçeli ile el sıkışması ve "yeni çözüm süreci" tartışmalarını değerlendirdi.

Dervişoğlu, el sıkışmaları hakkında "Protokol gereği yan yana yürüyorduk Devlet Bey ile. Üzerimde hakkı olan bir insanla elbette saygılı bir şekilde el sıkışırım. Mesele el sıkışmak değil, el uzatmak. Kimlere el uzattıkları noktasında sorun görüyorum" dedi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çıkışına da tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Sorunun çözümü için anahtarı 50 bin kişinin katilinin eline veremezsiniz. Kaldı ki bu daha önce denendi. Mektupları bile okundu. Muvaffak olundu mu? Hayır! Bir kere zamanlama yanlış. Bakın bu mesele Türkiye’nin kanayan bir yarası. Bunu çözmemiz lazım. Ama meseleye toptancı bir tarih şuuru ile yaklaşarak çözmeliyiz. Masum Kürtlerin istekleri ile bölücülerin kesiştiği noktaları bulabilirsiniz. Ben sert milliyetçi reflekslere konuşmuyorum. Bu konu böyle gündeme getirilmez. Buradan yeni tartışmalar çıkacak, ikinci cumhuriyet başlıkları gündeme gelecek, eskiden söylenen sözler çıkarılacak… Türkiye şu anda bu gerilimi kaldıramaz" yorumunu yaptı.