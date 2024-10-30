BIST 9.013
DOLAR 34,29
EURO 37,12
ALTIN 3.066,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

5 gündür haber alınamıyordu! Mantar toplayan kişiler cesedini buldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
5 gündür haber alınamıyordu! Mantar toplayan kişiler cesedini buldu

 Samsun'un Canik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kadın ölü bulundu.

Abone ol

Teknepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görmeleri üzerine durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Alzheimer hastası Şükran Güngör'ün (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Hasköy Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Güngör'ün yakınlarının 5 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DeFacto, Fas'ta yeni mağaza açtı
DeFacto, Fas'ta yeni mağaza açtı
Koçtaş'ın 'Ustabilir' platformunun kullanıcı sayısı 520 bini aştı
Koçtaş'ın 'Ustabilir' platformunun kullanıcı sayısı 520 bini aştı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu ip fırlattığı Bahçeli ile neden tokalaştığını açıkladı
İYİ Parti lideri Dervişoğlu ip fırlattığı Bahçeli ile neden tokalaştığını açıkladı
Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
Bakırköy'de İETT otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü
Rusya'da mahkemelerin Goggle'a verdiği para cezaların miktarı inanılmaz boyutlara ulaştı
Rusya'da mahkemelerin Goggle'a verdiği para cezaların miktarı inanılmaz boyutlara ulaştı
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama
Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınması! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama
MHP'li Büyükataman'dan, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
MHP'li Büyükataman'dan, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'Türkiye Kart' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'Türkiye Kart' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar! Bahçeli'ye destek: "Cesur çıkışıyla istikamet çizdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar! Bahçeli'ye destek: "Cesur çıkışıyla istikamet çizdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkındaki dava ve şikayetlerinden vazgeçti
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi! Uzay mekiği hedefe ulaştı
Çin’in 14. mürettebatlı uzay görevi! Uzay mekiği hedefe ulaştı
Eskişehir'de bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Eskişehir'de bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü