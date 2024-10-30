Renault Group'tan 2024'ün ilk 9 ayında 37,7 milyar avro gelir

Renault Group Finans Direktörü Thierry Pieton, "Bu zorlu ortamda, çevikliğimizi artırmak ve bir sonraki dönemi inşa etmek için kararlı ekiplerimizle derinlemesine dönüşümümüzü hızlandırıyoruz" dedi

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Renault Group, yılın ilk 9 ayında 37,7 milyar avro grup geliri elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group, 2024'ün ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, otomotiv geliri olarak 9,3 milyar avro gelir elde eden Renault Group ürün karması etkisindeki sürekli iyileşmede 3,8 puanlık artış gerçekleştirdi.

Renault markası Avrupa'da üçüncü, hafif ticari araçlarda (LCV) ise Avrupa ve Fransa'da ilk sırada yer aldı. Clio, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan ikinci araç oldu. Dacia, Avrupa binek araç satışlarında dokuzuncu sırada, Avrupa perakende satış sıralamasında ise ilk 3'te yer aldı. Sandero, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan araç oldu. Alpine, ürün atağı öncesinde yıl başından itibaren yüksek çift haneli bir büyüme kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Finans Direktörü Thierry Pieton, üçüncü çeyrek gelirlerinin, bu yılki ürün ataklarından faydalanmaya başladığını belirtti.

Pieton, 'Bu çeyrekte faturalarımızın yüzde 18'ini temsil eden 10 yeni lansman gerçekleştirdik. Araçların ilgili pazarlarda kademeli olarak sunulmasıyla bu eğilim önümüzdeki çeyreklerde de devam edecek ve 2025 için planlanan 7 yeni lansmanla birlikte daha da hızlanacak. Hem elektrikli hem de içten yanmalı ve hibrit araçlardan oluşan bu cazip ve rekabetçi ürün yelpazesi, EV geçişinin hızına uyum sağlama esnekliğimizi ortaya koyarken, maliyet azaltımı ile birlikte Grubun performansı için de önemli bir destek olmaya devam ediyor. Bu zorlu ortamda, çevikliğimizi artırmak ve bir sonraki dönemi inşa etmek için kararlı ekiplerimizle derinlemesine dönüşümümüzü hızlandırıyoruz.' açıklamalarında bulundu.

Üçüncü çeyrekte 10,701 milyon avro gelir

2024'ün üçüncü çeyreğinde Grubun geliri 10,701 milyon avro olarak gerçekleşti. Sabit döviz kurlarında gelir yüzde 5 artış kaydetti.

Otomotiv gelirleri, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,5 düşüşle 9,347 milyon avroya ulaştı. Sabit döviz kurlarında yüzde 2,6'lık bir artış yaşandı.

Mobilite hizmetleri, 2023'ün üçüncü çeyreğinde 11 milyon avro olan Grup gelirine, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 14 milyon avro tutarında katkıda bulundu. Mobilize finansal hizmetler, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 1,340 milyon avro gelir elde etti ve 2023'ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 21,6'lık bir artış gösterdi. Bu artış, daha yüksek faiz oranları ve ortalama aktiflerin yüzde 8,5 oranında artmasıyla gerçekleşti.

Eylül sonunda toplam envanter seviyesi, normal mevsimsel gelişimle ve Grubun yeni ürün tanıtımlarının artışıyla uyumlu olarak gerçekleşti. Ayrıca toplam envanter, eylül ayı sonunda yaklaşık 2 aylık ileri satışlarla sağlam bir sipariş defteri tarafından da desteklenmektedir.

2024'ün ilk dokuz ayında Grup satışları 1 milyon 637 bin 225 araç satışı ile 2023'ün aynı dönemine kıyasla sabit kaldı. Renault Group, Avrupa'da 1 milyon 175 bin 762 araç sattı ve pazardan daha hızlı bir büyüme gösterdi.