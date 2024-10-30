BIST 9.043
DOLAR 34,25
EURO 37,21
ALTIN 3.058,27
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü

Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü

Kamerun’da Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın başarılarının konu alındığı belgeseli yayımlayan Bamenda Belediyesi Başkan Yardımcısı Joko Frida, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından öldürüldü.

Abone ol

Ulusal basındaki haberlere göre, Bamenda Belediyesi Başkan Yardımcısı Joko Frida, 21 Ekim’de belediye binasına ait bahçede, Cumhurbaşkanı Biya’nın 42 yıllık görev süresinde elde ettiği başarıları konu alan belgeseli halka açık olarak yayımladı. Aynı gün Anglofon ayrılıkçılar, Frida'yı evinden kaçırdı

Yaklaşık bir hafta esir tutulan Frida’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ülkede, Anglofon ayrılıkçılar sık sık hükümet lehine çalışmalarda bulunan yerel yetkilileri öldürüyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı
Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı
Kara ve kıyı sınır güvenliğine teknolojik takviye
Kara ve kıyı sınır güvenliğine teknolojik takviye
Film sahnesi değil gerçek: Sokakta yürüyen kadını kocası kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada...
Film sahnesi değil gerçek: Sokakta yürüyen kadını kocası kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var
Yeni reklam filmiyle 'Kızılay Kolluğu'na saygı duruşu
Yeni reklam filmiyle 'Kızılay Kolluğu'na saygı duruşu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı! Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi?
Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Renault Group'tan 2024'ün ilk 9 ayında 37,7 milyar avro gelir
Renault Group'tan 2024'ün ilk 9 ayında 37,7 milyar avro gelir
Taksideki kadın yolculara silah gösteren zanlılar yakalandı
Taksideki kadın yolculara silah gösteren zanlılar yakalandı
5 gündür haber alınamıyordu! Mantar toplayan kişiler cesedini buldu
5 gündür haber alınamıyordu! Mantar toplayan kişiler cesedini buldu
DeFacto, Fas'ta yeni mağaza açtı
DeFacto, Fas'ta yeni mağaza açtı
Koçtaş'ın 'Ustabilir' platformunun kullanıcı sayısı 520 bini aştı
Koçtaş'ın 'Ustabilir' platformunun kullanıcı sayısı 520 bini aştı