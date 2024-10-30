Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü

Kamerun’da Cumhurbaşkanı Paul Biya’nın başarılarının konu alındığı belgeseli yayımlayan Bamenda Belediyesi Başkan Yardımcısı Joko Frida, Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçılar tarafından öldürüldü.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Bamenda Belediyesi Başkan Yardımcısı Joko Frida, 21 Ekim’de belediye binasına ait bahçede, Cumhurbaşkanı Biya’nın 42 yıllık görev süresinde elde ettiği başarıları konu alan belgeseli halka açık olarak yayımladı. Aynı gün Anglofon ayrılıkçılar, Frida'yı evinden kaçırdı

Yaklaşık bir hafta esir tutulan Frida’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ülkede, Anglofon ayrılıkçılar sık sık hükümet lehine çalışmalarda bulunan yerel yetkilileri öldürüyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü olan 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.