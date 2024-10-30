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Film sahnesi değil gerçek: Sokakta yürüyen kadını kocası kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını kaçırma girişiminde bulundu. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Bir çocuk annesi Selin İ. (25), eşi Koray İ'den (30) şiddet gördüğü gerekçesiyle 3 ay önce evini terk ederek, Bahçeşehir Mahallesi'ndeki ailesinin yanına yerleşti.

Eşinden ayrılmak için boşanma davası açan Selin İ, markete gitmek için sokağa çıktığı sırada arkasından başkasının kullandığı hafif ticari araçla gelen eşi tarafından zorla kaçırılmaya çalışıldı. Kadının direnmesi üzerine Koray İ, araca binerek olay yerinden kaçtı.

Daha sonra Selin İ, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koray İ'yi yakalamak için araştırma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli Koray İ'yi yakaladı.

Eşini öldürmekle de tehdit ettiği öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, olayda aracı kullanan şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Selin İ'nin kaldığı evden dışarıya çıkması ve boşanma aşamasındaki kocasının hafif ticari araçla arkasından gelmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Koray İ'nin eşini zorla araca bindirmeye çalıştığı, kadının direnmesi üzerine araca binip uzaklaşması da yer alıyor.

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