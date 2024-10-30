Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrai'in Gazze'deki katliamlarına değinerek, islam dünyasının pasif tavrını eleştirdi. Erdoğan, "Bizim, Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tespih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti, görevi, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır." dedi.

Erdoğan, "50 bin masumun vahşice katledildiği, bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş 2 milyon kişiye bomba yağdırıldığı, insanlık adına utanç verici günler yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak caydırıcı bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Gazze için) Birkaç ülke dışında, üzülerek söylüyorum, İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalı" dedi.

İslam dünyasının bu süreçteki duruşunu eleştiren Erdoğan, "Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam alemi olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı sınav veremedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Gazze) Kaldıkları çadırlarda siyonist canilerin bombalarıyla diri diri yanarak şehadete eren kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bizim, Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tespih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var.

Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başta yardımsever milletim olmak üzere kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanları mazlumlara el uzatmaya davet ediyorum" diye konuştu.