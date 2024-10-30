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Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı

Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı

Yemeksepeti, Dünya Vegan Günü vesilesiyle platformundaki vegan ve vejetaryen mutfaklara olan ilginin yüzde 27 arttığını açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda sağlıklı ve alternatif beslenme seçeneklerine yönelik talep önemli ölçüde artıyor. 2024'te de devam eden eğilim, Yemeksepeti'nin restoran ağı ve geniş menü seçenekleriyle kullanıcılara daha fazla vegan alternatifi sunmayı mümkün kılıyor.

Yemeksepeti verilerine göre, 2024'ün ilk sekiz ayında vegan ve vejetaryen mutfaklarda yüzde 27'lik bir sipariş artışı gözlemlenirken, bu kategoriye ait restoranların sayısında ise yüzde 41'lik bir artış kaydedildi. Vegan kategorisinin popülaritesinin artmasında, kullanıcıların sağlıklı ve dengeli beslenme trendine olan ilgisinin büyümesi etkili oldu.

Bu özel gün dolayısıyla bu kategorinin daha fazla dikkati çekeceğini öngören Yemeksepeti, kullanıcılarına daha geniş bir vegan yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Sağlıklı beslenme seçeneklerine ilgi arttı

Vegan mutfaklarındaki artışın yanı sıra salata kategorisinde de büyüme gözlemlendi. Salata kategorisi yüzde 170 büyürken, siparişler ise yüzde 73 arttı.

Özellikle "bowl" olarak bilinen kaselerde sunulan sağlıklı yemeklerin bu artışta ana sebep olduğu belirtildi. 2024'ün ilk sekiz ayında "bowl" siparişleri, sağlıklı beslenme trendinin bir parçası olarak dikkati çekti.

Açıklamaya göre, ekonomik koşulların etkisiyle uygun fiyatlı menülere olan talep artarken, çiğ köfte, hem uygun fiyatlı olması hem de vejetaryen beslenenlere hitap etmesi sebebiyle popülaritesini artırdı. Bu kapsamda çiğ köfte kategorisindeki restoran sayısı ve siparişler artmaya devam ediyor.

Ekonomik erişim sunabilmek amacıyla yıl başında başlattığı "Sepette100" ve "Sepette50" gibi indirim kampanyalarının büyük ilgi gördüğünü açıklayan Yemeksepeti, Dünya Vegan Günü vesilesiyle bitki bazlı beslenmenin yaygınlaşmasına dikkati çekerek, bu özel günle birlikte vegan diyeti uygulamayanların da vegan mutfakları denemesi için özel fırsatlar sunuyor.

Yemeksepeti'nde Türk Mutfağı, en çok tercih edilen kategoriler arasında yer alıyor ve vegan beslenmeye uygun zengin seçenekler sunuyor. Türk mutfağının zengin ve çeşitli yapısı, bitki bazlı beslenmeyi tercih edenler için de birçok farklı lezzet sunuyor.

Özellikle zeytinyağlılar, mercimek köftesi, çiğ köfte, kuru fasulye gibi geleneksel yemekler, vegan kullanıcıların favorileri arasında yer alıyor. Yemeksepeti, bu lezzetlerin yanı sıra Türk Mutfağı'ndaki vegan seçeneklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak, bitki bazlı beslenmenin yaygınlaşmasına katkı sunmayı hedefliyor.
Muhabir:Maşallah Dağ

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