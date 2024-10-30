TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a sağduyu çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolun paydaşlarına sağduyu çağrısında bulunarak son dönemde yapılan açıklamaların ve paylaşımların "kimseye fayda sağlamayacağını" belirtti.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından kulüplerin birbirini hedef alan paylaşımları gündem oldu. Paylaşımlarda TFF ve MHK'ya da tepki gösteren kulüpler için TFF'den açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, mevcut yönetim kurulunun seçildiği günden bu yana futbol ailesinin tüm üyeleriyle iletişimde olduğu, adalet ve kardeşlik ikliminin oluşturulması için hassasiyetle çalıştığı vurgulandı.

TFF Yönetim Kurulu'nun futbolun sorunlarını çözmek adına iyi niyetli bir yaklaşım içinde olduğuna dikkati çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu iyi niyetimize karşı zaman zaman uyumsuz ve destekleyici olmayan tutumlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Ne yazık ki; futbolun temel sorunlarını unutturup, yüzeysel çekişmelerle futbolun marka değerini layık olduğu yere koyamayacağımızı defalarca dile getirdik. Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Türk futbolunun lokomotifi olan bu kulüpler, kendi taraftarlarını ve camialarını rahatlatmak adına sorumluluğu farklı yerlere yükleyerek futboldaki kardeşlik iklimine zarar vermektedir."

"Kararlı bir iradeye sahip olduğumuzun altını çizmek isteriz"

TFF Yönetimi'nin futbolun içinden gelen ve temel sorunları bilen bir yönetim olduğu vurgulanan açıklamada "Kamuoyu önünde yapılan açıklamalarla belli kazanımlar elde etmenin ya da yön vermeye çalışmanın herhangi bir fayda sağlamayacağını birçok kez ifade ettik. Bilinsin ki; bu dönem kapanmış ve geçmişte kalmıştır. Artık yeni ve temiz bir sayfa açılmıştır. Mevcut TFF yönetimi, futbolun içinden gelen ve futbolun temel sorunlarını bilen ve bu sorunlarla bizzat uzun yıllar boyunca mücadele etmiş bir yönetimdir. Futbol ailesinin teveccühüyle seçilmiş bir yönetim olarak bu temel sorunları çözecek güçlü ve kararlı bir iradeye sahip olduğumuzun altını çizmek isteriz. Yılların birikimiyle oluşan sorunların çözüleceğine ilişkin var olan inanç ve umut, toplumda ve tüm spor camiasında ilk defa bu dönemde bu kadar yeşermişken, kamuoyu önünde yapılan bu kısır tartışmalar ve çekişmeler, oluşturulmak istenen bu kardeşlik iklimine zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüplerin sosyal medya paylaşımlarına değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çeşitli platformlar aracılığıyla yapılan açıklamalar ve paylaşımlar üzerinden camiaları karşı karşıya getirmek, aşağılamak ya da kötülemek kimseye fayda sağlamamaktadır. Unutulmamalıdır ki; kişiler gelip geçicidir ancak kulüpler ve futbol ailesi kalıcıdır. Kulüplerin, birbirleriyle rekabet ederken bu kalıcı değerleri dikkate alarak hareket etmeleri ve kendilerine yakışır tavır içinde olmaları önem arz etmektedir. Yola çıkarken Türk futbolunda adil, şeffaf ve herkese eşit mesafede bir yönetim olacağımızı ve tüm gücümüzle bunun için samimiyetle çalışacağımızı söyledik. Bizler bu yolu yürümekte kararlıyız. Ancak bu yolu yürürken tek başımıza değil, tüm futbol ailesinin paydaşlarıyla el ele vererek sorumluluk ve yükümlülük bilinci içerisinde yürümemiz gerektiğine inanıyoruz."