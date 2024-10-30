Erdoğan resti çekti Özgür Özel çark etti! Ahmet Özer neden gözaltına alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söyledi.

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MHP lideri Bahçeli’nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat penceresi açıldığını ifade ederek, Bahçeli’ye teşekkür etti.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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