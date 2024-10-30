BIST 9.043
DOLAR 34,25
EURO 37,21
ALTIN 3.058,27
HABER /  MEDYA

Erdoğan resti çekti Özgür Özel çark etti! Ahmet Özer neden gözaltına alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a ilişkin çağrısıyla elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu söyledi.

Abone ol

MHP lideri Bahçeli’nin bu çağrısıyla tarihe istikamet çizdiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat penceresi açıldığını ifade ederek, Bahçeli’ye teşekkür etti.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Semanur Arslan gökdelenden düşerek öldü, veda mektubu ortaya çıktı: "Mahşerde görüşürüz..."
Foto Galeri Semanur Arslan gökdelenden düşerek öldü, veda mektubu ortaya çıktı: "Mahşerde görüşürüz..." Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj kuraklık ikazı veriyor
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj kuraklık ikazı veriyor
TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a sağduyu çağrısı
TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a sağduyu çağrısı
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail ordusuna darbe
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail ordusuna darbe
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü
Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü
Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı
Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı
Kara ve kıyı sınır güvenliğine teknolojik takviye
Kara ve kıyı sınır güvenliğine teknolojik takviye
Film sahnesi değil gerçek: Sokakta yürüyen kadını kocası kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada...
Film sahnesi değil gerçek: Sokakta yürüyen kadını kocası kaçırmaya çalıştı! O anlar kamerada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var
Yeni reklam filmiyle 'Kızılay Kolluğu'na saygı duruşu
Yeni reklam filmiyle 'Kızılay Kolluğu'na saygı duruşu