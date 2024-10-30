Semanur Arslan gökdelenden düşerek öldü, veda mektubu ortaya çıktı: "Mahşerde görüşürüz..."

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Ezgi Ö.'nün ise ifadesinde, Arslan'ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, İstanbul'dan gelen Ezgi Ö. ve Semanur Arslan'ın, Ferhat D. ile birlikte bir eğlence mekânında vakit geçirdikten sonra 1+1 olan bir rezidansa geçtikleri belirlendi. Rezidansta 36 saat kaldıkları ve yalnızca temel ihtiyaçlar için Ferhat D.'nin dışarı çıktığı tespit edildi.