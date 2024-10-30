Semanur Arslan gökdelenden düşerek öldü, veda mektubu ortaya çıktı: "Mahşerde görüşürüz..."
Binicilik öğretmeni Semanur Arslan Ankara'daki bir gökdelenin 43. katından düşerek öldü. Cinayet mi intihar mı sorusunu akıllara getiren olayın ardından, genç kadının şifreli telefonunda intihar mektubu bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri çarpıcı bulgulara ulaşırken, Arslan'ın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini iddia etti.
Binicilik öğretmeni Semanur Arslan (27), 20 Ekim'de Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki bir gökdelende oturan arkadaşlarına oturmaya gitti. Ancak o gece 43. kattan düşerek hayatını kaybetti. İlerleyen saatlerde yerde bir kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde bulunan Ferhat D. (43) ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili ifadesi alınan Ferhat D.'nin Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında ise Arslan'ı göremediklerini söyledi.
Cam çerçevesindeki detay
Ezgi Ö.'nün ise ifadesinde, Arslan'ın erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, İstanbul'dan gelen Ezgi Ö. ve Semanur Arslan'ın, Ferhat D. ile birlikte bir eğlence mekânında vakit geçirdikten sonra 1+1 olan bir rezidansa geçtikleri belirlendi. Rezidansta 36 saat kaldıkları ve yalnızca temel ihtiyaçlar için Ferhat D.'nin dışarı çıktığı tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, Semanur Arslan'ın odadaki pencere çerçevesine çıkarak bir süre oturduğu ve ardından aşağıya atladığı yönünde bulgulara ulaştı; çerçevenin Arslan'ın oturduğu kısımdaki tozların silindiği gözlendi.