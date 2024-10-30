BIST 9.007
DOLAR 34,26
EURO 37,24
ALTIN 3.059,23
HABER /  SPOR

Volkan Demirel'in yeni kulübü belli oldu!

Volkan Demirel'in yeni kulübü belli oldu!

Bodrumspor, sezona başladığı İsmet Taşdemir ile yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine Volkan Demirel’i getirdi ve Demirel ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Demirel'e resmi sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz" mesajı yayımladı.

Abone ol

Süper Lig'de sezona İsmet Taşdemir ile başlayan ancak 10'ncu hafta itibariyle takımın aldığı sonuçlardan ve takımın sıralamasından memnun olmayan Bodrumspor yönetimi, mevcut hocasıyla yollarını ayırdı. 

Bodrumspor'un teknik patronluk koltuğu da çok uzun süre boş kalmadı. Ege ekibi, deneyimli teknik direktör Volkan Demirel'le 3 yıllık anlaşmaya vardı. 

Kulüpten "hoş geldin" paylaşımı

Bodrumspor FK'nin resmi hesabından da Volkan Demirel hakkında paylaşımda bulunuldu. X paylaşımında, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ailemize hoş geldiniz Volkan Demirel!" ifadelerine yer verildi. 

İşte o paylaşım: 

 

ÖNCEKİ HABERLER
20 yaşındaki Damla ihmal kurbanı mı? "Kızım hemen simsiyah oldu..."
20 yaşındaki Damla ihmal kurbanı mı? "Kızım hemen simsiyah oldu..."
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
AB Komisyonu 2024 Türkiye Raporu'nu açıkladı
Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
Yolcu otobüsünde yangın çıktı!
Erdoğan resti çekti Özgür Özel çark etti! Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
Erdoğan resti çekti Özgür Özel çark etti! Ahmet Özer neden gözaltına alındı?
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den asgari ücret açıklaması
Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
Kartal Belediyesi işçileri grev kararı aldı
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj kuraklık ikazı veriyor
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj kuraklık ikazı veriyor
TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a sağduyu çağrısı
TFF'den Beşiktaş ve Galatasaray'a sağduyu çağrısı
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail ordusuna darbe
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail ordusuna darbe
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü
Kamerun’da ayrılıkçılar, belediye başkan yardımcısını öldürdü
Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı
Yemeksepeti açıkladı vegan ve vejetaryen mutfaklara ilgi arttı