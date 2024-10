ABD medyası başkan adaylarına destek için yarışıyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken Amerikan medya kuruluşlarının "başkan adaylarını destekleme geleneği" kapsamında tercih ettikleri adaya yönelik destek mesajları sürüyor.

Abone ol

Sol liberal çizgisinden ötürü yıllarca Demokrat Partinin adaylarına destek veren medya kuruluşu Washington Post (WP), 36 yıl aradan sonra ilk kez başkanlık seçimlerinde "hiçbir adayı desteklememe" kararı aldı.

WP'nin kararının ardından Amerikan medyasının "bir başkan adayını destekleme" geleneğinin yeniden gündeme gelmesiyle basın kuruluşlarının hangi başkan adayını tercih edeceği merak konusu oldu.

HARRİS'E DESTEK VEREN MEDYA KURULUŞLARI

Ana akım medyanın önemli gazetelerinden New York Times (NYT), 30 Eylül'de seçimlerde Demokrat Harris'e destek verdiğini açıkladı.

The Philadelphia Inquirer gazetesi ise Harris'e destek verme kararı aldığını kamuoyuna duyurarak "ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris tüm Amerikalılara, Donald Trump ise sadece kendisine yardım etmek istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ülkenin önde gelen dergilerinden The New Yorker'dan yapılan açıklamada da Amerikan halkının Trump'a 4 yıl daha katlanamayacağı ifade edilerek "Duyarlı, insancıl ve liberal görüşlü olduğunu kanıtlamış olan Kamala Harris, başkanlık için seçimimizdir." denildi.

North Carolina eyaletindeki siyahi topluma yönelik yayın yapan haftalık gazete Winston-Salem Chronicle, The Houston Chronicle, The Boston Globe, The Las Vegas Sun, Seattle Times, The Star-Ledger, Tennessee Tribune, Scientific American, San Antonio Express ve Los Angeles Sentinel gibi gazeteler de Demokrat aday Harris'e destek verdiklerini duyurdu.

DEMOKRATLARA YOĞUNLAŞMA

Öte yandan, Fox News Digital tarafından hazırlanan verilere göre, Amerikan gazetelerinin Demokrat başkan adayına yönelik desteği, 2016'dan bu yana yüzde 60'tan fazla azaldı.

Verilere göre, 2016'da yarışan Hillary Clinton'a 240, 2020'de yarışan Joe Biden'a da 120 ulusal ve yerel medya kuruluşunun destek açıklaması yaptığı, bu sayının Harris için yaklaşık 80 olduğu belirtildi.

TRUMP'A DESTEK VERENLER

Fox News Digital verilerinde, yaklaşık 10 ulusal ve yerel medya kuruluşunun tercihini Trump'tan yana kullandığı kaydedildi.

New York Post, 25 Ekim'deki açıklamasında, Trump'ın ABD için "doğru seçim" olduğunu savunarak seçimlerde Trump'a destek vereceklerini duyurdu. Washington Times da "Daha iyi bir seçenek var ve bu seçenek eski Başkan Donald Trump." sözleriyle Cumhuriyetçi adaya desteğini açıkladı.

Trump'a destek veren diğer kuruluşlar arasında Las Vegas Review-Journal, St. Joseph News-Press, The Santa Clarita Valley Signal ve Republican-American gazeteleri de yer alıyor.

WP'NİN HİÇBİR ADAYI DESTEKLEMEME KARARI

İlk kez 1976'da dönemin Demokrat adayı Jimmy Carter'a destek açıklaması yapan WP gazetesi, 1988'deki başkanlık seçimlerinden bu yana tüm seçimlerde bir başkan adayını desteklediğini açıklıyordu.

WP gazetesi, bu seçimlerde ise hiçbir adaya destek vermeme kararı aldı. Gazeteden yapılan açıklamada, "Washington Post bu seçimlerde herhangi bir başkan adayına destek açıklaması yapmayacaktır, bundan sonraki başkanlık seçimlerinde de yapmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kararın ardından editör kurulundan 3 kişi istifa ederken ABD Ulusal Halk Radyosunun (NPR) raporunda da karar sonrası 250 binden fazla dijital aboneliğin iptal edildiği iddia edildi. NPR'ye göre bu kayıp, WP'nin 2,5 milyon ücretli abonesinin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu da gazetenin en az 10 milyon dolar gelir kaybettiği anlamına geliyor.

WP’den deneyimli bir isim Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, kurum içerisinde bu konunun konuşulduğunu aktardı.

Bu kişi "böylesine aptalca bir karardan" dolayı insanların öfkelendiğini ifade etti. Bu isim, gazetenin bu yıl 4 bin abone kazandığını ancak bu kararla birlikte saniyeler içinde yok olduğunu söyleyerek "Çıkılması zor bir çukur ve seçimler bitip daha fazla kişi aboneliğini iptal edince durum daha da kötüleşecek." dedi.

WP, Los Angeles Times'ın bu kararının ardından, ana akım medyada Harris'i desteklemesi beklenirken bundan vazgeçen ikinci gazete olarak kayıtlara girdi.

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden USA Today de tercihini 2 adaydan yana kullanmayan gazeteler arasına katıldı.

BEZOS, KARARIN ARKASINDA

WP'nin sahibi Jeff Bezos, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, gazete geleneğini bozarak ülkedeki başkanlık seçiminde "hiçbir adaya destek vermeme" kararını savundu. Gazetenin bir başkan adayını desteklemesinin seçimlerde kritik etkisi bulunmadığını belirten Bezos, hiçbir kararsız seçmenin tercihini bir gazeteye göre yapmayacağını söyledi.

Bezos, "Bir adayı destekleme, yalnızca bağımsız olunmadığı algısı yaratır. Doğru olan bunu sona erdirmektir." ifadesini kullandı.

Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin uzay firması yetkililerinin Washington Post'un kararını açıkladığı gün Donald Trump ile buluştuğu haberleri çıkmıştı. Bezos yazısında bu görüşmeyi "tesadüf" olarak niteledi.

AMERİKAN MEDYASINDA "BİR BAŞKAN ADAYINI DESTEKLEME" GELENEĞİ

Amerikan medyasında başkanlık seçimleri öncesinde medya kuruluşlarının kendilerini yakın hissettikleri başkan adayına destek açıklaması yapması geleneksel bir "tutum beyanı" olarak görülüyor.

Bu yaklaşımın "bağımsız medya" söylemiyle örtüşmediği yönündeki tartışmaların halen yapıldığı ABD'de, ana akım sol liberal medyanın büyük oranda Demokrat adayları, sağ muhafazakar medyanın ise Cumhuriyetçi adayları desteklediği biliniyor.

Bazı uzmanlar ise ABD'de giderek derinleşen siyasi ayrışma ve medyanın karşılaştığı ekonomik zorluklar dolayısıyla ulusal gazetelerin herhangi bir başkan adayını destekleyerek bazı abonelerini kaybetme riskinden kaçınmak istediklerine işaret ediyor.