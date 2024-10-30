Zirvenin sahibi! Okan Buruk Guardiola'yı bile geride bıraktı

Galatasaray'da çıktığı 84 lig maçta 2,59'luk puan ortalaması yakalayan Okan Buruk, bu alanda Avrupa'nın 10 büyük ligindeki rakipleri arasında ilk sırada bulunuyor.

Abone ol

Galatasaray'ın, bu sezon ligde ve Avrupa'da kayıpsız ilerleyişi devam ediyor. Sarı kırmızılılar, oynadığı son 13 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'daki başarısıyla dikkat çekiyor. Kulüpteki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli çalıştırıcı, ilk iki sene şampiyon olmayı başardı.

Galatasaray kariyerinde birçok alanda rekor kıran Okan Buruk, puan ortalamasında da zirvede yer alıyor.

Galatasaray, son üç sezonda ligde 84 karşılaşmaya çıktı. Sarı kırmızılılar; bu maçlarda 70 galibiyet alırken, 8 beraberlik ve 6 da mağlubiyet yaşadı.

2,59 puan ortalaması yakaladı

Toplamda 218 puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, 2,59 puan ortalaması yakaladı.

Teknik direktör Okan Buruk bu alanda, Türkiye ve Avrupa'nın 10 büyük ligindeki rakipleri arasında ilk sırada bulunuyor.

En az 50 maça çıkmış teknik direktörlere bakıldığında Buruk, birçok önemli ismi geride bıraktı.

Guardiola'yı geride bıraktı

Bayern Münih'i çalıştırdığı 102 lig karşılaşmasında 257 puan toplayan Pep Guardiola, 2,52 puan ortalaması yakaladı.

İspanyol teknik direktör, Barcelona'nın başındayken çıktığı 152 lig mücadelesinde ise 373 puanla 2,45 ortalama tutturmuştu.

Uzun yıllar Ajax'ta görev alan Erik ten Hag ise Hollanda Ligi'nde çıktığı 143 maçta 351 puan toplamıştı. 54 yaşındaki teknik direktörün, bu süreçteki puan ortalaması ise 2,45'ti.