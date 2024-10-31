CHP'de Özgür Özel'den tüm milletvekillerine talimat

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmesi üzerine CHP, olağanüstü İstanbul toplantısı kararı aldı. MYK, Antalya’daki kampı iptal edip milletvekillerini İstanbul’a çağırdı.

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) flaş bir adım geldi.

CHP'den olağanüstü İstanbul kararı! MYK'dan tüm milletvekillerine talimat

CHP İstanbul'da olağanüstü toplanacak

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), hafta sonu Antalya'da yapmayı planladığı kampı iptal ederek İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı. MYK'dan tüm milletvekillerine İstanbul'daki toplantıya katılım çağrısı yapıldı.

Özgür Özel'den milletvekillerine çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından Ahmet Özer ile ilgili açıklama yaptı. Tüm milletvekillerine olağanüstü toplantıya katılma çağrısı yapan Özel resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır.

Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir.

Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz.

Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım.

Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz.

Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul'da toplayacağız.

Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum."

Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır.



Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir.



Kuşkusuz biz de bu… — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 30, 2024

Ne olmuştu?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Özer, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.