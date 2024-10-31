Real Madrid gözünü Galatasaray'ın savunmadaki yıldızına dikti

Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan transfer ettiği Davinson Sanchez, kısa sürede performansıyla hem taraftarın gözdesi hem de Okan Buruk’un ilk 11’deki vazgeçilmezi oldu. Real Madrid, Kolombiyalı yıldız için Galatasaray’a transfer teklifine hazırlandığı iddia edildi.

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Davinson Sanchez, Beşiktaş karşısında attığı kafa golüyle Sarı-Kırmızılı forma altında Siyah-Beyazlılar’a karşı 2007'den bu yana Emre Aşık’tan sonra kafa golü atan ilk oyuncu oldu. Bu performansı, taraftarın gözünde onu "maçın adamı" yaparken Avrupa futbolunun dikkatini de çekti.

Real Madrid Davinson Sanchez i̇çin fiyat sordu

İspanyol medyasından Fichajes’in haberine göre, Real Madrid, defans hattındaki eksiklikleri kapatmak adına Galatasaray ile iletişime geçerek Davinson Sanchez’in fiyatını sordu. David Alaba’nın sakatlığı nedeniyle sıkıntılar yaşayan Madrid ekibi, Kolombiyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için ilk adımı atmış durumda.

'Sanchez Van Dijk'tan bile daha i̇yi'

Kolombiya basınında çıkan bir haberde ise Sanchez için "Virgil Van Dijk'tan daha iyi bir savunmacı" ifadesi kullanıldı. Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla Kolombiya Milli Takımı’nın da vazgeçilmez ismi olan Sanchez’in Real Madrid gibi bir dev kulübü reddetmesinin zor olacağı belirtiliyor. Türkiye’de mutlu olduğu bilinen yıldız savunmacının nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Galatasaray’ın cevabı merakla bekleniyor

Sanchez'in transferi, Galatasaray’ın savunma hattında önemli bir kayba yol açabilir. Ancak Real Madrid’in ilgisi hem kulüp hem de oyuncu için cazip bir fırsat. Galatasaray’ın ve Sanchez’in vereceği karar, Türk futbol kamuoyunda merakla bekleniyor.