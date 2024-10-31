Özgür Özel'in Demirtaş'ı ziyaretiyle ilgili Asal Araştırma'nın anket sonuçları bomba

Asal Araştırma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

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CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Özel'in ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında "Demokratikleşmeye önem verilecekse tüm aktörler kıymetlidir. Kim sorunları çözecekse tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın bir şekilde çizilmelidir." sözleri dikkat çekmişti.

Peki Özel'in eleştiri konusu olan ziyaretine seçmen ne dedi? Asal Araştırma merak edilen ziyareti halka sordu.

26 ilde 20-24 ekim tarihleri arasında 2000 kişiyle yapılan anket sonuçları, şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ankete katılanların yüzde 67.7'si ziyareti doğru bulmadı

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 67.7'si "hayır doğru bulmuyorum" diye cevap verdi.