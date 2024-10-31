BIST 9.034
DOLAR 34,26
EURO 37,28
ALTIN 3.061,53
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'in Demirtaş'ı ziyaretiyle ilgili Asal Araştırma'nın anket sonuçları bomba

Özgür Özel'in Demirtaş'ı ziyaretiyle ilgili Asal Araştırma'nın anket sonuçları bomba

Asal Araştırma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Özel'in ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında "Demokratikleşmeye önem verilecekse tüm aktörler kıymetlidir. Kim sorunları çözecekse tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın bir şekilde çizilmelidir." sözleri dikkat çekmişti.

Peki Özel'in eleştiri konusu olan ziyaretine seçmen ne dedi? Asal Araştırma merak edilen ziyareti halka sordu.

26 ilde 20-24 ekim tarihleri arasında 2000 kişiyle yapılan anket sonuçları, şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ankete katılanların yüzde 67.7'si ziyareti doğru bulmadı

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaretini doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 67.7'si "hayır doğru bulmuyorum" diye cevap verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı
Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı
Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı
BOTAŞ duyurdu! Kasım ayında doğal gaz zam var mı?
BOTAŞ duyurdu! Kasım ayında doğal gaz zam var mı?
İspanya'da 3 günlük ulusa yas ilan edildi ölü sayısı 95'e yükseldi
İspanya'da 3 günlük ulusa yas ilan edildi ölü sayısı 95'e yükseldi
Real Madrid gözünü Galatasaray'ın savunmadaki yıldızına dikti
Real Madrid gözünü Galatasaray'ın savunmadaki yıldızına dikti
İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kuruyor
İsrail ordusu, Ürdün sınırına yeni bir tümen kuruyor
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı
Emekli aylıkları, asgari ücret, yeni nesil çalışma modelleri Vedat Işıkhan'dan açıklalamar
Emekli aylıkları, asgari ücret, yeni nesil çalışma modelleri Vedat Işıkhan'dan açıklalamar
Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail Lübnan'dan çekiliyor mu?
Lübnan Başbakanı duyurdu! İsrail Lübnan'dan çekiliyor mu?
CHP'de Özgür Özel'den tüm milletvekillerine talimat
CHP'de Özgür Özel'den tüm milletvekillerine talimat
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den, kritik Türkiye vurgusu!
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den, kritik Türkiye vurgusu!