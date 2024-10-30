Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

Sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanması talep edildi

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kayyum da atandı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Ahmet Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği bildirildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer, 30 Ekim sabahı gözaltına alındı.