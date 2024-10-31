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Bitlis'te patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu il merkezine bağlı Harmanyeri ile Bölükyazı köylerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü pet şişe içinde basma tipi 3 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği, RPG-7 roketatar silahı, 2 antitank roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk motoru ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı düzeneği, roketatar silahı ve mühimmatlara Bitlis cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konuldu.

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