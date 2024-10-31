BIST 8.995
DOLAR 34,26
EURO 37,32
ALTIN 3.059,15
HABER /  GÜNCEL

Esenyurt Belediye Başkanı tutuklanmıştı! Can Aksoy görevine başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Esenyurt Belediye Başkanı tutuklanmıştı! Can Aksoy görevine başladı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevine başladı.

Abone ol

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.

Esenyurt Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
McDonald's ürünlerinde tespit edildi! Hasta sayısı artıyor
McDonald's ürünlerinde tespit edildi! Hasta sayısı artıyor
İzmir'de emniyet ve jandarma teşkilatına 988 yeni araç tahsis edildi
İzmir'de emniyet ve jandarma teşkilatına 988 yeni araç tahsis edildi
Türkmenistanlı genç 17 yıldır kullandığı hasta bezinden ameliyatla kurtuldu
Türkmenistanlı genç 17 yıldır kullandığı hasta bezinden ameliyatla kurtuldu
Diyarbakır'da feci kaza! 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı
Diyarbakır'da feci kaza! 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı
Türk Telekom'dan numarasını taşıyan müşterelere yeni fırsatlar
Türk Telekom'dan numarasını taşıyan müşterelere yeni fırsatlar
Çinli bilim insanları Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen batarya geliştirdi
Çinli bilim insanları Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen batarya geliştirdi
Türkiye, yatak endüstrisi sektöründe ikinci sıraya yükseldi
Türkiye, yatak endüstrisi sektöründe ikinci sıraya yükseldi
Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
İstanbul havalimanlarının 9 aylık yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçti
İstanbul havalimanlarının 9 aylık yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçti
Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili yargılanan sürücünün cezası belli oldu
Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili yargılanan sürücünün cezası belli oldu
Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki
Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki
Togg kullanıcılarını iyi haber! T10X'e 7 yeni özellik geliyor!
Togg kullanıcılarını iyi haber! T10X'e 7 yeni özellik geliyor!