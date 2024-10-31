Türk Telekom'dan numarasını taşıyan müşterelere yeni fırsatlar

Türk Telekom, numarasını taşıyan müşterilere, hayata geçirdiği "Gel Tanışalım Tarifeleri" fırsatını sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, müşterilerine "Gel Tanışalım Tarifeleri" ile deneyim odaklı bir tecrübe vadederken, numaralarını Türk Telekom'a taşıyan müşteriler, seçtikleri "Gel Tanışalım Tarifesi" ile 12 ay olan taahhütlerinin ilk 2 fatura döneminde tarife içerikleri için ücret ödemiyor ve bu dönem içerisinde cayma bedeli ödemeden taahhütlerini sonlandırabiliyor.

Türkiye'de yer alan LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 52'sini fiber ile bağlayan Türk Telekom, mobildeki gücünü ileriye taşıdı.

Türk Telekom'un aşımsız özellikli olarak sunduğu "Gel Tanışalım Tarifeleri" kapsamında ilk 2 faturasında ödeme yapmayan müşteriler, sonraki 10 ay boyunca sabit ücret ödemesiyle devam edecek. Her yöne 1000 dakika ve 250 SMS hakkı olan tarifelerden müşteriler 5GB'dan 15GB'a kadar seçeneklerle faydalanabiliyor.