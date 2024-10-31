McDonald's ürünlerinde tespit edildi! Hasta sayısı artıyor

ABD'nin 13 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde rastlanan koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki 13 eyalette McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde bulunan koli basili bakterisine ilişkin güncel verileri açıkladı.

Bu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 90'a çıktığı belirtilen açıklamada, 27 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan açıklamada da McDonald’s’ın Quarter Pounder hamburgerlerinde kullanılan dilimlenmiş soğanların bu bakteriye neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, etkilenen eyaletlerdeki restoranlarda bu malzemenin kullanımının durdurulduğu aktarıldı.