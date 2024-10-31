BIST 8.995
DOLAR 34,26
EURO 37,32
ALTIN 3.059,15
HABER /  DÜNYA

McDonald's ürünlerinde tespit edildi! Hasta sayısı artıyor

McDonald's ürünlerinde tespit edildi! Hasta sayısı artıyor

ABD'nin 13 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde rastlanan koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.

Abone ol

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki 13 eyalette McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde bulunan koli basili bakterisine ilişkin güncel verileri açıkladı.

Bu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 90'a çıktığı belirtilen açıklamada, 27 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan açıklamada da McDonald’s’ın Quarter Pounder hamburgerlerinde kullanılan dilimlenmiş soğanların bu bakteriye neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, etkilenen eyaletlerdeki restoranlarda bu malzemenin kullanımının durdurulduğu aktarıldı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de emniyet ve jandarma teşkilatına 988 yeni araç tahsis edildi
İzmir'de emniyet ve jandarma teşkilatına 988 yeni araç tahsis edildi
Türkmenistanlı genç 17 yıldır kullandığı hasta bezinden ameliyatla kurtuldu
Türkmenistanlı genç 17 yıldır kullandığı hasta bezinden ameliyatla kurtuldu
Diyarbakır'da feci kaza! 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı
Diyarbakır'da feci kaza! 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı
Türk Telekom'dan numarasını taşıyan müşterelere yeni fırsatlar
Türk Telekom'dan numarasını taşıyan müşterelere yeni fırsatlar
Çinli bilim insanları Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen batarya geliştirdi
Çinli bilim insanları Mars'taki atmosfer tarafından şarj edilebilen batarya geliştirdi
Türkiye, yatak endüstrisi sektöründe ikinci sıraya yükseldi
Türkiye, yatak endüstrisi sektöründe ikinci sıraya yükseldi
Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
İstanbul havalimanlarının 9 aylık yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçti
İstanbul havalimanlarının 9 aylık yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçti
Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili yargılanan sürücünün cezası belli oldu
Polis memurunun şehit olduğu kazayla ilgili yargılanan sürücünün cezası belli oldu
Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki
Mansur Yavaş'tan Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki
Togg kullanıcılarını iyi haber! T10X'e 7 yeni özellik geliyor!
Togg kullanıcılarını iyi haber! T10X'e 7 yeni özellik geliyor!
Trump mı, Harris mi? Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston kimi desteklediklerini açıkladı
Trump mı, Harris mi? Arnold Schwarzenegger ve Jennifer Aniston kimi desteklediklerini açıkladı