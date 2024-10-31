Arda Kardeşler iddiası! 11 milyon liralık gelir planı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbi maçın yankıları sürerken, maçın hakemi Arda Kardeşler, eleştirilerin hedefindeki isim oldu. Galatasaray lehine kararlar vermekle suçlanan Kardeşler'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig hakeminin 500'ün üzerinde hakaret davası olduğu ve davalardan 11 milyonun üzerinde gelir elde edebileceği öne sürüldü.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Rakibini kalesinden uzak tutan Galatasaray, 67. dakikada Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

Son anlara 2-0 önde giren Galatasaray, Ernest Muçi'nin 90+4. dakikadaki şık golüne engel olamadı. Kalan kısa sürede rakibine gol şansı vermeyen "Cimbom" derbiyi 2-1 kazandı. Galatasaray, bu sonuçla 10. haftada 9. galibiyetini aldı. Ligde bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkardı.

En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.

Arda Kardeşler ile ilgili çarpıcı iddia

Derbinin ardından eleştirilerin hedefinde olan Arda Kardeşler'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sözcü'nün haberine göre Arda Kardeşler'in derbiyle aynı gün aynı mahkemede sosyal medyadaki hakaretten şikayetçi olduğu dört dosyanın bulunduğu görüldü. Hakaret davalarında genellikle HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı veriliyor ve vekalet ücretine de hükmediliyor. 17 bin 900 TL olan bu rakam, icra ile tahsil edildiğinde 22 bin TL oluyor. Arda Kardeşler'in 500 üzerinde hakaret davası açtığı öne sürüldü. Bu da 11 milyon TL gelir anlamına geliyor.