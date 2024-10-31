Mansur Yavaş, Esenyurt'taki buluşmaya katılmayacak! Nedeni belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da ikindi vakti katılacağı bir cenaze nedeniyle Esenyurt'taki buluşmaya katılamayacağı ortaya çıktı.

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T24'ün haberine göre CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve yerine kayyım atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, bütün İstanbulluları saat 16.00'da belediye binası önüne çağırmıştı.

CHP MYK saat 13.30'da Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanacak. Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanı İstanbul'a çağırıldı.

Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.

Ne olmuştu?

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, Temmuz 2023'te Diyarbakır Cezaevi'nde yatan PKK'lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesinin ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti. Özer'in kamam odasında yapılan aramada terör örgütü propagandası yapılan dergiler bulunmuştu.

DEM Parti ve CHP'nin ortak adayıydı

2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.