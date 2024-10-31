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Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisinde 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine dairesinde yangın çıkan "FG SEVIL" isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu" ile "Kurtarma-7" ve "Şark" römorkörlerinin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürüldüğü kaydedilerek, "Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, 'Şark' römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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