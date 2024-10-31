Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası yarın başlıyor

Hepsiburada, kasım ayı boyunca sürecek "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında yaptığı indirimlerle hane ekonomilerine toplam 8 milyar lira katkı sağlanmayı hedefliyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Efsane Kasım", Hepsiburada'nın özel indirimleri, kampanyaları ve ödeme kolaylıklarıyla 1 Kasım'da başlıyor. 8 yıldır kasım ayına özel kampanyalar sunan Hepsiburada, bu sene de Kasım'da büyük indirimlerin yanı sıra yüz binlerce üründe geçerli kampanyalarla ve müşterilerinin alım gücünü destekleyen ödeme ve vadelendirme çözümleriyle fırsatlar sunacak.

Kasım boyunca Hepsiburada, "başka yerde arama" sloganıyla müşterilerine iyi fiyat garantisi sunarak, güvenle alışveriş yapabilecekleri ekonomik bir platform sağlamayı hedefliyor. Hepsiburada satıcılı ve "En İyi Fiyat Garantisi" işaretli seçili ürünlerde geçerli olan fırsatlar, müşterilere rekabetçi fiyatlarla güvenilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Tüm alışveriş ihtiyaçlarına uygun ödeme koşulları sunan Hepsiburada, ayrıca Efsane Kasım'da avantajlı kredi ve fiyat teklifleriyle müşterilerine destek sağlayacak.

Kampanya boyunca Hepsiburada'da modadan teknolojiye, tekstilden kozmetiğe kadar birçok kategoride milyonlarca ürün müşterilerle buluşacak. Efsane Kasım kapsamında kampanyanın ilk haftası "Efsane Kasım Efsane Marka Günleri" ile başlayacak.

4 Kasım'a kadar sürecek kampanya boyunca milyonlarca üründe avantajlı fiyatlar müşterilerle buluşacak. Ardından, 4-11 Kasım arasında ise "Efsane 11 İndirimleri" ile müşterilerin beklentilerini karşılayacak özel fırsatlar sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, bugüne kadar 400 binden fazla işletmenin dijitalleşme yolculuğuna eşlik ettiklerini ve sektörde pek çok yeniliğe imza attıklarını belirtti.

Kampanyayla ilgili bilgi veren Özgün, "Kasım ayı iş ortaklarımızın en çok ciro yaptığı, müşterilerimizin ise en avantajlı fiyatlarla alışveriş yaptığı dönem. Bu yıl sipariş edilen ürün sayısının 45 milyona çıkmasını ve indirimli alışverişlerle hane ekonomilerine 8 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Bu Kasım'da tüketiciler, satın aldıkları ürünü, farklı bir platformda daha uygun bulduğu takdirde aradaki farkı iade edeceğiz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı misyon edinmiş bir şirket olarak 'Başka yerde arama, en iyi fiyat garantisi burada' diyoruz." ifadelerini kullandı.

3 ay sonra ödeme seçeneği sunacaklarını aktaran Özgün, en kolay onay sürecine sahip tüketici finansmanı ürünlerinin, Hepsiburada Limiti ve Hepsifinans ile kredi kartından bağımsız yenilikçi ve kapsayıcı ödeme seçenekleri sunduklarını aktardı.

"Toplam araç filomuzu yüzde 80 genişlettik"

Bu yoğun dönemde sorunsuz ve hızlı bir hizmet sunabilmek için hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Özgün, şunları kaydetti:

"Perakende operasyonlarımızı 7 kentte 11 depoda gerçekleştirmek için planlarımızı yaptık. Toplam araç filomuzu yüzde 80 genişlettik. Depolarımızdan yüz binlerce ürünü Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. 2 katın üzerinde artacak iş hacmini yönetmek üzere gerekli yatırımları hayata geçirdik. Operasyon merkezlerimize ilave olarak sağladığımız 1300 kişilik dönemsel destekle, toplamda 10 bin kişiyi aşan güçlü ekibimizle Efsane Kasım'a hazırız."

Özgün, Efsane Kasım döneminde KOBİ'ler için satışları artırmak ve büyüme fırsatlarını değerlendirmenin büyük önem taşıdığına değinerek, KOBİ'lerin bu dönemden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çeşitli destekler ve kampanyalar sunduklarını ifade etti.

KOBİ'lerin kampanya süresince daha geniş bir kitleye ulaşarak satışlarını artırma fırsatına sahip olacaklarını kaydeden Özgün şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampanya döneminde iş ortaklarımızın katkılarıyla 3 al 2 öde fırsatları, sepet kampanyaları ve kuponlar, Hepsiburada Premium üyelere özel kampanyalar ve flaş indirimlerin yanı sıra içerik üreticileri işbirlikleriyle sunulan kişiye özel indirim kodları ve özel kampanyalar gibi ayrıcalıklar alışveriş keyfini katlayacak. Ayrıca 50 bin iş ortağımız, kasım ayında hedef kitlelerine HepsiAd ile ulaşacak, böylece reklam görüntülenmelerini 10 kat artıracak."