TUSAŞ'a saldırı düzenleyen kadın teröristin abisi Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri çıktı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını düzenleyen PKK'lı terörist Mine Sevjin Alçiçek’in abisi Davut Alçiçek'in İzmir Çiğli Belediyesi’nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıktı. 13 yıldır belediyede çalışan Alçiçek'in görevine son verildi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek’in abisinin İzmir Çiğli Belediyesi’nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıktı

Konuyla ilgili açıklama yapan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Olaydan sonra zaten işe gelmemiş. Görevine son verdik” dedi.

TERÖRİST İZMİR DOĞUMLUYDU

Yeni Asır'ın haberine göre; TUSAŞ'a saldırıda bulunan ve kendini canlı bomba olarak patlatan teröristlerden kadın olanının İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek olduğu belirlenmişti. Teröristin abisi Davut Alçiçek'in ise, Çiğli Belediyesi'nde silahlı güvenlik amiri olduğu ortaya çıktı. 1 Mayıs 2011 yılında vefat eden Metin Solak döneminde işe alınan Davut Alçiçek'in, Belediye tarafından hemen iş akdine son verildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: HEMEN ÇIKARDIK

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Türkiye'yi yasa boğan ve 5 kişiyi şehit verdiğimiz terör saldırısında, canlı bomba olan teröristin ağabeyini kamu kurumunda çalıştıramazdık, zaten saldırı sonrası kendisinin işe gelmediğini öğrendik. Önce açığa aldık, sonrasında da Hukuk Müdürlüğümüz ile görüşüp çıkışını verdik" diye konuştu.

KADIN TERÖRİSTİN HDP YÖNETİCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI



Hakkari’de 2014'te HDP Merkez İlçe Başkanlığında yöneticilik yaptığı belirtilen terörist Alçiçek'in, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen yürüyüş ve açıklamalara da katıldığı belirlendi.

Kent merkezinde 7 Nisan 2015'te bir, 19 Haziran 2015'te iki ve 26 Haziran 2015'te de bir teröristin cenazesine katıldığı görüntülerle saptanan Alçiçek'in, 22 Haziran'da ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine düzenlenen yürüyüşte yer aldığı tespit edildi.Alçiçek'in, 14 Ağustos 2015’te Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP'li yöneticilerin yaptığı sözde "özyönetim" açıklamasına da katıldığı bildirildi.