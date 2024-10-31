BIST 8.909
DOLAR 34,26
EURO 37,31
ALTIN 3.027,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedilen ve bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

T.Y. (44), polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Y'yi (50) öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

Eve giden sağlık ve polis ekipleri, kadının yatak odasında darbedilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Yasemin Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çiftin yaklaşık 1 yıldır evli olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CarrefourSA, İstanbul'da 500. bayisine ulaştı
CarrefourSA, İstanbul'da 500. bayisine ulaştı
Roborock uzaya robot süpürge gönderdi
Roborock uzaya robot süpürge gönderdi
Halıya sarılarak denize atılmıştı! Sedef Güler'in ölümünde istenilen cezalar belli oldu
Halıya sarılarak denize atılmıştı! Sedef Güler'in ölümünde istenilen cezalar belli oldu
Lübnan'dan İsrail'e roket yağmuru! 5 ölü 1 yaralı
Lübnan'dan İsrail'e roket yağmuru! 5 ölü 1 yaralı
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 kişiye 15'er yıla kadar hapis istemi
Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin 5 kişiye 15'er yıla kadar hapis istemi
Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi
Marmara Denizi açıklarında yanan kuru yük gemisinde 2 kişi yaşamını yitirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı
Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı
TUSAŞ'a saldırı düzenleyen kadın teröristin abisi Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri çıktı
TUSAŞ'a saldırı düzenleyen kadın teröristin abisi Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri çıktı
Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası yarın başlıyor
Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası yarın başlıyor
Bakan Şimşek, dış ticaret ile turizm verilerini değerlendirdi
Bakan Şimşek, dış ticaret ile turizm verilerini değerlendirdi
MHP Diyarbakır İl Başkanı ile Diyarbakırspor Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret
MHP Diyarbakır İl Başkanı ile Diyarbakırspor Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret