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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Roborock uzaya robot süpürge gönderdi

Roborock uzaya robot süpürge gönderdi

Roborock, amiral gemisi temizlik robotu modeli S8 MaxV Ultra'yı, dayanıklılığını ve performansını mümkün olan en zorlu ortamlardan birinde test etmek için uzaya gönderdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, sıfır yerçekimi koşullarında yörünge dışına çıkarak, şirketin uzaktan kontrolüyle uzaya gönderildi ve evrene ait görüntüleri ve videoları yakaladı.

Girişimin amacı, markanın "sınırların ötesinde temizlik" felsefesini somut şekilde gözler önüne sermek oldu.

Mühendisler, görev için, şirketin elektronik kontrol sistemlerinde uçuş bilgisayarıyla entegrasyon sağlayacak iç düzenlemeler yaptı.

Bu sayede, yan fırçaların, DuoRoller fırça sisteminin ve "Hello Rocky" sesli komutunun 120 bin fit yükseklikte etkinleştirilmesi mümkün oldu.

Görevin önemli yanı, S8 MaxV Ultra'nın -60 santigrat derecenin altına düşen sıcaklıklar dahil olmak üzere aşırı koşullara dayanabilmesiydi. Bu şartlar, genellikle düşük kaliteli pillerin şarj kaybetmesine veya motorların donmasına neden olabiliyor.

Süpürge, görevi için, hidrojenle doldurulmuş özel stratosferik balona bağlandı. Balonun içindeki gaz, havadan daha hafif olduğu için kaldırma kuvveti oluşturarak robotu uzaya taşıdı.

Siyah ve beyaz renk seçeneğiyle sunulan model, birçok akıllı özelliğiyle de dikkati çekiyor. Yuvarlak tasarımındaki özel FlexiArm Design Yan Fırçası, evinizdeki ulaşılması zor köşelere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

"Hello Rocky" Akıllı Sesli Asistanı, cihazı eller serbest kontrol etmeyi, özellikle mobil uygulamasıyla uzaktayken bile daha sorunsuz hale getiriyor.

Ayrıca, S8 MaxV Ultra’nın 140 santigrat dereceye kadar sıcak suyla paspas yıkama özelliği bulunuyor. Bu sayede, inatçı ve yağlı lekeler paspas üzerinden kolayca çözülüyor ve paspaslar dezenfekte ediliyor.

Robot süpürgenin "Akıllı Kir Tespi" teknolojisi de sektörde standartları belirliyor. Paspas yıkama sırasında, paspasların ne kadar kirli olduğunu kontrol ediyor ve uygun temizlik performansı için tekrar yıkanması gerekip gerekmediğine karar veriyor. Çok kirli alanlarda, zeminlerin mükemmel temizlik sağlamak amacıyla tekrar silinmesi sağlıyor.

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