CarrefourSA, İstanbul'da 500. bayisine ulaştı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup ortaklığında faaliyet gösteren CarrefourSA, İstanbul'da 500'üncü bayisini açtı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, esnafı güçlendirmeye yönelik geliştirdiği bayilik sistemiyle Türkiye genelinde büyümesini sürdürüyor.

67 ilde 1200 mağazası ve 15 bin çalışanıyla müşterilerine kaliteli ürünleri güvenilir kaynaklardan temin etme imkanı sunan CarrefourSA, 2020'de hayata geçirilen bayilik sistemiyle girişimcilerle güç birliği yaparak hem esnafın hem de sektörün gelişimine katkı sağlıyor.

Açıklamada İstanbul'daki 500'üncü bayinin açılışındaki konuşmasına yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, organize perakende sektöründe yenilikçi ve öncü rolleriyle sektörün geleceğini kurguladıklarını belirterek, "Bayilik sistemiyle yerel esnafa kazançlı bir yatırım imkanı sunarken, bulundukları bölgelerde istihdam sağlıyoruz. Bayilik sistemi sayesinde esnaf ve girişimciler, Carrefour ve Sabancı markalarının gücüyle faaliyet gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Kartallıoğlu, sistemde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine de önem verdiklerini belirtti.

Kadın yöneticilerin işlettiği bayi sayılarının 60 olduğunu ve bu sayıyı artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın güçlü marka imajı, bilgi birikimi, tedarik zinciri ve dijital altyapısının bayilere sundukları destekler arasında olduğunu ifade etti.

CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum da 2020'den bu yana 67 ilin 65'inde bayilik sisteminin hızla büyüdüğünü ve bugün 500 bayiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "CarrefourSA markası altında ailemizin bir parçası olan esnafımıza, dijitalleşmeyle yeni nesil esnaflık imkanı sunuyoruz. Ürün ve stok yönetimi, lojistik, tasarım, muhasebe gibi pek çok alanda destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.