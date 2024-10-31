Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Sine-i Millet' yanıtı

Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sine-i millet' açıklamasına "tuzak" dedi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor..

Özer'in tutuklanmasının ardından CHP, bugün Esenyurt Belediyesi önünde miting yaptı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefinde tek kurtuluş yolunun sine-i millet olduğunu söyleyen CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

"SİNE-İ MİLLET TUZAKTIR"

Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Özel, şunları söyledi:

Sine-i millet erken seçim doğurmuyor, sadece ara seçim doğuruyor. Ara seçim 90 gün sonraki ilk pazar. Sen çekilmişsin bir daha girmiyorsun, AK Parti ve MHP giriyor. O 200 milletvekilinin 100'ünü alıyor. Ya da 130 milletvekilinin 80'ini alıyor. Mevcut 320'nin üzerine ekliyor, 400 vekili alıyor. Ne sana, ne bana, ne başkasına ihtiyacı olmadan Anayasa'yı değiştiyor, canı ne istiyorsa onu yapıyor.

Buradan tüm muhalifleri uyarıyorum: Sine-i millet demek erken seçim demek değildir! Ara seçimdir, AK Parti ve MHP'nin kurduğu tuzaktır. Bu tuzağa kimse kapılmasın.