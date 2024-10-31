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Güverte vinci, kargo gemisine devrildi! Yaralılar var...

Güverte vinci, kargo gemisine devrildi! Yaralılar var...

İstanbul Ahırkapı açıklarında demirli ANKA SUN isimli geminin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu 3 mürettebat yaralandı. Kıyı Emniyeti ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.

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İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu 3 mürettebatı yaralandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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