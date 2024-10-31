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Esenyurt Belediyesi'nden ilk paylaşım: Göreve başladı

Esenyurt Belediyesi'nden ilk paylaşım: Göreve başladı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak göreve atanan İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy'un makamından fotoğraf paylaşıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANIP GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

BAŞKAN VEKİLİNİN MAKAMDA İLK FOTOĞRAFI

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Belediye binasına gelerek göreve başlayan Aksoy'ın makamından fotoğraf paylaşıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAFLARI İNDİRİLDİ

Diğer yandan belediye binasında Ahmet Özer'in astırdığı kendi portreleri de toplatıldı.

Özer'in kendi fotoğraflarını belediye binasına astırdığı daha önce de gündeme gelmişti.

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