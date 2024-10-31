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ABD ve İsrail'den kritik görüşme! Netanyahu ateşkes şartını açıkladı

ABD ve İsrail'den kritik görüşme! Netanyahu ateşkes şartını açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelerek olası ateşkese yönelik şartını açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e geldi.

NETANYAHU'DAN İSRAİL'E SALDIRILARIN SON BULMASI ŞARTI

Hochstein ve McGurk, ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
İsrail Başbakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun söz konusu anlaşmanın en önemli unsurunun Lübnan'dan İsrail'e yönelik tehdidin son bulması ve İsrail'in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu belirttiği" aktarıldı.

ATEŞKES ŞARTLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Hochstein ve McGurk, daha sonra İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail-Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşması ve Gazze'de esirlerin geri getirilmesi ele alındı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan Başbakanı Necib Mikati dün yaptığı açıklamada önümüzdeki günler ya da saatlerde İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini belirtmişti. Anlaşmaya göre, İsrail ordusu 7 gün içinde Lübnan'dan çekilecek.

ABD'nin İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes önerisi 60 günlük bir uygulama süresiyle başlıyor ve bu süre zarfında Lübnan ordusu sınır boyunca konuşlanması öngörülüyor.

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