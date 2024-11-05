Trafik cezalarına büyük zam yolda! Bunları yapan yandı
TÜİK verilerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 arttı. Bu artışla birlikte, trafik cezaları yılbaşında yaklaşık yüzde 50 zamlanacak...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeniden değerleme oranını hesapladı, yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalara uygulanan zam oranı yüzde 43.93 oldu.
Buna göre trafikte emniyet kemeri takmayanlara kesilen ceza 691 liradan 995 liraya, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı yüzde 10-30 aşma ve telefonda konuşma cezaları 1.507 liradan 2 bin 169 liraya çıkacak.
Alkollü araç kullanmanın en düşük cezası 9 bin 269 lira olacak.
Sözcü'de yer alan habere göre diğer yandan MTV’ye yapılacak zammın ardından 1-3 yaş grubundaki 1.3 motor en ucuz otomobilin vergisi 3 bin 360 liradan 4 bin 836 liraya, 1.6 motor en ucuz otomobilin vergisi 8 bin 421 lira olacak.