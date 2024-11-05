Trafik cezalarına büyük zam yolda! Bunları yapan yandı

Sözcü'de yer alan habere göre diğer yandan MTV’ye yapılacak zammın ardından 1-3 yaş grubundaki 1.3 motor en ucuz otomobilin vergisi 3 bin 360 liradan 4 bin 836 liraya, 1.6 motor en ucuz otomobilin vergisi 8 bin 421 lira olacak.