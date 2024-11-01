Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Esenyurt mitingine neden katılmadığını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili "Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum" dedi.

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CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı olarak 2024 seçimlerinde Esenyurt'ta belediye başkanı seçilen Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasıyla ilgili "sessizliği" eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önce sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi, ancak cenaze gerekçesiyle İstanbul'daki mitinge katılmadı.

"Sessizliği" nedeniyle eleştirilerin hedefi olan diğer CHP'li isimlerden olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu tavrını sürdürdü.

"Kefil olmadığım kimse için tweet atmam"



İstanbul'daki mitinge de katılmayan Özcan akşam saatlerinde TV100'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam. Olayı bütün yönleriyle görmek istiyorum. Gördükten sonra da değerlendireceğim. Ahmet Özer seçilmiş biri ama ben hayatımda hiç görmedim. Ama masumiyet karinesine de inanmak istiyorum."

Ne olmuştu?

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, Temmuz 2023'te Diyarbakır Cezaevi'nde yatan PKK'lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesinin ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti. Özer'in kamam odasında yapılan aramada terör örgütü propagandası yapılan dergiler bulunmuştu.

DEM Parti ve CHP'nin ortak adayıydı

2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.