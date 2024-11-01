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MediaMarkt'ta 'Şahane Kasım' kampanyası başladı

MediaMarkt'ta 'Şahane Kasım' kampanyası başladı

MediaMarkt'ın "Şahane Kasım" kampanyası, 1-4 Kasım'da çeşitli kategorilerdeki birçok ürünü tüketicilerle buluşturuyor.

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Markadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında tabletten akıllı telefona, kahve makinesinden çay makinesine çeşitli ürünler sunuluyor.

MediaMarkt'ın kampanyasında Apple 11 inç iPad Air M2 Wi Fi 128 GB Tablet 23 bin 999 lira, Samsung Galaxy Tab S9 FE WiFi 128GB Tablet 14 bin 499 lira, OPPO Reno 11F 5G 8/256GB Akıllı Telefon 18 bin 999 lira, Nespresso F541 Gran Latissima Siyah Süt Çözümlü Kahve Makinesi 15 bin 499 lira, Arzum AR3134 Dreamtea Çay Makinesi ise 1299 liradan satışa sunulacak.

Kampanya MediaMarkt'ın 101 mağazasında ve MediaMarkt internet sitesinde geçerli olacak.

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