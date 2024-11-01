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Rusya'daki 10 bin Kuzey Kore askerinin 8 bini Ukrayna sınırına yakın

Rusya'daki 10 bin Kuzey Kore askerinin 8 bini Ukrayna sınırına yakın

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington D.C.'de resmi ziyaret için bulunan Güney Koreli mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"KUZEY KORE GÜÇLERİNDEN 8 BİNİ KURSK'TA"

Bakan Blinken, ABD'nin halihazırda Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "En son bilgiler, bu Kuzey Kore güçlerinden 8 bininin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor." diye konuştu.

Blinken, bu birliklerin, Ukrayna güçlerine karşı çatışmaya girdiğini henüz görmediklerini ancak gelecek günlerde bunun olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Savunma Bakanı Austin de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini topçuluk ve siper temizleme dahil temel piyade operasyonları üzerine eğittiği yönünde değerlendirmeleri olduğunu aktararak, "Tüm bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tercih ettiği savaşta bu yabancı güçleri ön cephe operasyonlarında kullanmayı amaçladığını güçlü şekilde gösteriyor." dedi.

"KUZEY KORE BİRLİKLERİ DESTEK OPERASYONLARINA GİRERSE MEŞRU HEDEF OLURLAR"

Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine Rus üniforması ve ekipmanları da sağladığını kaydeden Austin, "Eğer Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'ya karşı muharebe veya cephede destek operasyonlarına girerse kendilerini meşru askeri hedef haline getirecektir." diye konuştu.

Austin, gelişmeleri bölgedeki diğer müttefik ve ortaklarla istişare halinde yakından izlediklerini bildirdi.

KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

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