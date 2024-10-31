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Semih Şentürk'e İspanya'da kapkaççı saldırısı

Semih Şentürk'e İspanya'da kapkaççı saldırısı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün ailesiyle gezdiği Barselona'da bir kapkaççı, çantasını alamayınca saatini çaldı

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Semih Şentürk, İspanya'nın Barselona kentinde bir kapkaç olayıyla karşılaştı. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden, ünlü futbol kulübü Barcelona'nın Camp Nou stadyumuna dair fotoğraflar paylaşan Şentürk, eşi ve arkadaşlarıyla taksiye binmek üzereyken bir kapkaççının saldırısına uğradı.

Kapkaççı, eski futbolcunun çantasını almak istedi, ancak Semih Şentürk bu duruma karşı koyarak direndi. Çantasını kurtarmayı başaran Şentürk, bu mücadele sırasında kolundaki saatini kaptırdı.

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